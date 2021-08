China kämpft mit Coronaausbruch

Beijing. Angesichts des größten Coronaausbruchs seit Monaten haben die Behörden in China neue drastische Lockdownmaßnahmen verhängt. Davon waren am Wochenende landesweit mehrere Millionen Menschen betroffen. Die nationale Gesundheitskommission in Beijing führt den Anstieg der Infektionsfälle auf die Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante zurück. Am Sonntag meldeten die Behörden landesweit 75 neue Fälle. Neue Infektionsfälle wurden am Sonntag auf der bei Touristen beliebten Insel Hainan im Süden Chinas gemeldet. Neuansteckungen gab es außerdem in den Provinzen Ningxia und Shandong. (AFP/jW)