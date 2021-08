USA: Millionen droht Obdachlosigkeit

Washington. In den USA droht Millionen Menschen die Obdachlosigkeit, weil am Sonntag eine Maßnahme zum Schutz vor Zwangsräumungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie ausgelaufen ist. US-Präsident Joseph Biden drängte den Kongress am Donnerstag, das Moratorium zu verlängern, nachdem der Supreme Court kürzlich eine geplante Verlängerung bis September durch das Weiße Haus untersagt hatte. Die US-Gesundheitsbehörde CDC hatte das Moratorium für Zwangsräumungen im September 2020 gefordert, nachdem in den USA während der Pandemie mehr als 20 Millionen Arbeitsplätze verlorengegangen waren. Obwohl inzwischen viele Menschen wieder Arbeit gefunden haben, sind immer noch zahlreiche Familien mit den Mietzahlungen im Rückstand. Laut Volkszählungsbüro waren in der ersten Juliwoche von 51 Millionen befragten Mietern noch 7,4 Millionen im Zahlungsrückstand. (AFP/jW)