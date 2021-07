Kreuzworträtsel

Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, Torstr. 6, 10119 Berlin, oder per E-Mail an ­­redaktion@jungewelt.de verlosen wir zweimal das Buch: »Auf großer Fahrt«, einen Roman von Jorge Amado, erschienen bei Dietz Berlin.

Das Buch »Im Auftrag der Freiheit«, ein Roman von Hein Großkopf, erschienen im Unrast-Verlag, haben gewonnen: Christel Genetzke aus Potsdam und Hans Wohland aus Essen.