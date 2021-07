Toxisches Stahlwerk

imago images/ANP Die Fabrik in IJmuiden belastet die Gesundheit der Einwohner (24.6.2021)

Die Bürger, die in der Nähe des großen Stahlwerks von Tata Steel im niederländischen IJmuiden wohnen, haben genug von staatlichen Studien, die dazu dienen, den Konzern zu schützen statt die Bevölkerung. Mehrere Stiftungen wollen die Dinge nun selbst in die Hand nehmen: Dafür stehen ihnen eine Million Euro zur Verfügung, die von zehn anonymen Spendern stammen. Das berichtete der öffentlich-rechtliche Sender NH ­Nieuws am Mittwoch.

Das Geld soll für Drohnen und Unterwasserroboter ausgegeben werden, die messen sollen, wie hoch der Schadstoffgehalt in der Luft und im Wasser um das Stahlwerk herum ist. Die Daten soll dann jede und jeder rund um die Uhr auf einer Webseite einsehen können. Noch liefert der Stahlkonzern die Daten selbst, wie ein »Metzger, der sein eigenes Fleisch kontrolliert«, wunderte sich Ellen Windemuth gegenüber NH Nieuws. Sie ist Gründerin der Stiftung »Ijmondig«: ein Wortspiel aus dem Namen der betroffenen Region IJmond und dem niederländischen Wort »mondig«, also mündig.

Windemuth ist vor einiger Zeit aus dem Dunstkreis des Stahlwerks in das Dorf Bergen gezogen, das 20 Kilometer Luftlinie entfernt in nördlicher Richtung liegt. Der immer wieder auftretende Graphitregen in der Nähe des Werks hatte ihr zugesetzt. »Als ich umgezogen bin, hat sich mein Gesundheitszustand stark verbessert. Ich leide nicht mehr unter Kopfschmerzen und Atemnot«, erzählte sie am Mittwoch in der Nachrichtensendung »Een Vandaag«.

»Im Moment kann Tata Giftwolken, Zwischenfälle und Emissionsspitzen verschleiern, indem nur monatliche Durchschnittswerte veröffentlicht werden«, sagte Jan de Jong, Vorsitzender der Stiftung »Schapenduinen« (Schafdünen), bei NH ­Nieuws. De Jong hat bisher drei Verfahren gegen Tata Steel angestrengt, weil er glaubt, alle Genehmigungen, die der Stahlkonzern von den Behörden erhalten hat, seien zu Unrecht erteilt worden. Die Verfahren laufen noch. Es sei aber nicht schwer gewesen, eine Million Euro zusammenzubekommen, so de Jong.

Eine weitere Stiftung, die mit »­Ijmondig« und »Schapenduinen« kooperiert, ist »Frissewind.nu« (Frischerwind.jetzt). Alle drei haben wie viele Bürgerinnen und Bürger im ­IJmond kein Vertrauen mehr in staatliche Studien: Diese kann Tata Steel offenbar stark beeinflussen, um nicht als Hauptverursacher für die überdurchschnittlich vielen Krebsfälle in der Gegend genannt zu werden, wie Anfang Juli das Noordhollands Dagblad recherchiert hatte.

Jacob de Boer, Toxikologe an der Freien Universität in Amsterdam, befürwortet das geplante Messprojekt der Stiftungen. »Es ist auf jeden Fall innovativ. Ich wünschte, mir wäre das eingefallen«, sagte er begeistert am Mittwoch in der Nachrichtensendung »Een Vandaag«. Er sei gespannt auf die Zahlen und ob sie, wie vermutet, einen zu hohen Bleigehalt in der Luft bewiesen. Auch würden die Zahlen den Abgeordneten im Parlament in Den Haag zugute kommen. Schließlich entscheiden sie über die Subventionen, die Tata Steel in Zukunft für eine »umweltfreundlichere Produktion« kassieren könnte.

»(Den) Aussagen, dass wir Daten zurückhalten und unsere Mitarbeit an Studien verweigern (würden), können wir absolut nicht zustimmen«, reagierte Tata Steel am Mittwoch per Mitteilung. »Wir legen Wert auf den Dialog mit unserer Umgebung und nehmen die Anliegen unserer Nachbarn ernst. Wir investieren Hunderte Millionen Euro in einen Aktionsplan, der die Auswirkungen unserer Betriebsabläufe auf die Umwelt auf ein Minimum beschränkt.« Inhaltlich könne man auf das geplante Projekt der Stiftungen erst eingehen, wenn der Forschungsplan detailliert vorliegt. »Wir werden uns weiterhin auf eine gute Information aller Beteiligten konzentrieren«, so der Konzern.

Eine Hürde müssen die Stiftungen ohnehin noch nehmen: Jeroen Olthof, seit März 2020 in der Provinz Noord-Holland für Umwelt und Gesundheit zuständig, muss dem Projekt noch zustimmen. Kein Problem bei einem Sozialdemokraten, möchte man meinen, doch nicht ganz: »Wir fordern diese Art von Forschung jetzt schon seit einem Jahr«, sagte Ellen Windemuth bei »Een Vandaag« mit Skepsis.