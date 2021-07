Werft Pella Sietas meldet Insolvenz an

Hamburg. Über die Hamburger Werft Pella Sietas ist am Freitag ein vorläufiges Insolvenzverfahren eröffnet worden. Der zuständige Insolvenzrichter am Amtsgericht Hamburg bestellte den Hamburger Rechtsanwalt Achim Ahrendt am Vormittag zum vorläufigen Insolvenzverwalter, wie ein Gerichtssprecher der dpa mitteilte. Zugleich wurde ein vorläufiger Gläubigerausschuss eingerichtet. Die Pella Sietas GmbH hatte zuvor Insolvenzantrag eingereicht. Die Insolvenz betrifft eigenen Angaben zufolge rund 350 festangestellte Beschäftigte sowie etwa 300 Leih- und Werkvertragsarbeiter, die bereits seit Monaten auf ihr Entgelt warten. (dpa/jW)