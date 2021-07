Sachsen: Weniger Berufsanfänger 2021

Dresden. Zum 1. August startet das Ausbildungsjahr 2021. Dabei bekommt auch der Ausbildungsmarkt in Sachsen die Auswirkungen der Coronakrise zu spüren. Laut Arbeitsmarktreport der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit wurden bis Juni 2021 im Freistaat fünf Prozent weniger Ausbildungsverträge als im Vorjahr abgeschlossen, teilte der DGB Sachsen am Freitag mit. Der Rückgang zeige, »dass die duale Berufsausbildung attraktiver und die Ausbildungsbedingungen besser werden müssen«, wird Vincent Drews, Bezirksjugendsekretär der DGB-Jugend Sachsen, in der Mitteilung zitiert. (jW)