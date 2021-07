Belästigung und Mobbing britischer Soldatinnen

London. Zahlreiche britische Soldatinnen sind einer Umfrage zufolge während ihrer Karriere im Militär bereits belästigt, diskriminiert oder gemobbt worden. Das geht aus einem Bericht hervor, den ein Unterausschuss des britischen Parlaments am Sonntag veröffentlichte. Von mehr als 4.100 befragten Soldatinnen oder Exsoldatinnen gaben rund 60 Prozent an, während ihrer Karriere Mobbing, Belästigung oder Diskriminierung erlebt zu haben. Kritisiert wird zudem das militärinterne Beschwerdesystem. Das Verteidigungsministerium wurde dazu aufgerufen, Vergewaltigungsfälle im Militär an Zivilgerichten verhandeln zu lassen statt an internen Militärgerichten. Laut einer Auswertung, die die oppositionelle Labour-Partei vor kurzem veröffentlichte, lag der Anteil der Verurteilungen wegen Vergewaltigung bei Militärgerichten zwischen 2015 und 2019 nur bei zehn Prozent, während er an Zivilgerichten bei knapp 60 Prozent lag. (dpa/jw)