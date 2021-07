Erstmals olympisch

Reuters/Andrew Boyers

Die Basketballerinnen aus den USA und die Athleten aus Lettland sind am Mittwoch die ersten Olympiasieger im 3-gegen-3-Basketball geworden. Vor den Augen von IOC-Präsident Thomas Bach bezwangen die US-Spielerinnen ihre Finalgegnerinnen vom Russischen Olympischen Komitee mit 18:15. Im Aomi Sports Park von Tokio scheiterten danach auch deren männliche Landsleute, sie unterlagen Lettland in einem Finalthriller mit 18:21. 3-gegen-3-Basketball war für die Spiele in Japan erstmals ins olympische Programm gehoben worden als eine der Disziplinen, mit denen das Internationale Olympische Komitee vor allem jüngere Fans erreichen will. Anders als traditioneller Basketball wird die Disziplin mit je drei Akteuren auf einen Korb gespielt. Die Spielzeit beträgt maximal zehn Minuten. Wenn eine Mannschaft vorher 21 Punkte erreicht hat, ist das Spiel vorbei. (dpa/jW)