ZZ-Top-Bassist verstorben

Dusty Hill, Bassist der Rockband ZZ Top, ist tot. »Wir sind traurig über die heutige Nachricht, dass unser Kumpel Dusty Hill zu Hause in Houston (Texas) im Schlaf gestorben ist«, teilten die weiteren Mitglieder der Gruppe, Billy Gibbons und Frank Beard, am Mittwoch auf der Webseite der Band mit. Hill wurde 72 Jahre alt. Nähere Informationen zur Todesursache gab es zunächst nicht. Das Magazin Variety berichtete aber, dass Gibbons und Beard in den vergangenen Wochen zum ersten Mal in einem halben Jahrhundert Bandgeschichte ohne Hill aufgetreten waren. (dpa/jW)