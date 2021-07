Große Bedrohung

Die UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) hat vor der großen Bedrohung der Welterbestätten durch den Klimawandel gewarnt und zum gemeinsamen Handeln aufgerufen. Nicht nur am bedrohten Great Barrier Reef vor der Küste Australiens oder am Hochwasser in Venedig, sondern auch bei der Flutkata­strophe in Deutschland ließen sich die Gefahren erkennen. Das sagte die Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission, Maria Böhmer, am Mittwoch anlässlich der laufenden Sitzung der Welterbekommission der Organisation im chinesischen Fuzhou der Deutschen Presseagentur. (dpa/jW)