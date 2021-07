Der Publikumsliebling

imago stock&people Ein Volksschauspieler ganz im Sinne Brechts: Herbert Köfer

Die erste Begegnung mit Herbert Köfer hatte ich 1968 auf dem Untermarkt in Görlitz. Schon damals war es eine Filmstadt, wenn auch noch nicht unter dem seltsamen Namen »Görliwood«. Die Defa drehte auf dem Untermarkt das Lustspiel »Jungfer, Sie gefällt mir«, für dessen Drehbuch Jurek Becker Kleists »Zerbrochenen Krug« adaptiert hatte. Viele Maschinenbau-Studenten mimten in historischen Uniformen preußische Soldaten. Unter ihnen hoch zu Ross war auch Herbert Köfer. In einer Drehpause schlich ich mich zu ihm, und er gab mir bereitwillig ein Autogramm, schien aber etwas nervös zu sein. Kein Wunder! In der nächsten Szene ließ Regisseur Günter Reisch Köfer an der Kamera vorüberreiten – allerdings musste er auf dem Gaul rücklings sitzen. Keine leichte Übung, die aber für einige Lachsalven sorgte, als der Film im Jahr darauf schließlich ins Kino kam.

Köfer, als Trabrennfahrer im Sulky bis ins hohe Alter ein As, hatte für die Rolle erst Reitunterricht nehmen müssen, natürlich vorwärts! In seinen Erinnerungen resümierte er: »Bei diesen Aufnahmen habe ich eines gelernt: Man sollte beim Reitunterricht mit dem Rückwärtsreiten anfangen. Dann erst merkt man, wie leicht es ist, vorwärts zu reiten!«

Herbert Köfer hatte damals schon eine lange Berufserfahrung. Der 1921 geborene Berliner nahm Ende der dreißiger Jahre u. a. bei Agnes Windeck Unterricht an der Schauspielschule des Deutschen Theaters und debütierte 1940 im schlesischen Brieg (heute Brzeg), ehe er in den Krieg ziehen musste. Was er dabei erlebte, ließ ihn zum Sozialisten werden. Wolfgang Langhoff holte ihn ans Deutsche Theater, wo er einige schöne Rollen spielte, den Chef aber dann doch enttäuschte. 1952 entschied er sich, zum Fernsehen zu wechseln. Er war neugierig und hatte offenbar eine Nase für die Möglichkeiten des neuen Mediums. Im Fernsehzentrum Berlin, wie der Deutsche Fernsehfunk anfangs hieß, konnte der Schauspieler sich vielseitig erproben – als Ansager, Quizmaster, Kabarettist, Entertainer, Komiker und Tragöde – nach und nach in immer profilierteren Rollen. Als der Publikumsliebling aus der Unterhaltungsreihe »Da lacht der Bär« schließlich in Frank Beyers Buchenwald-Drama »Nackt unter Wölfen« (1963) den zynischen Hauptsturmführer Kluttig spielte, war ihm bange vor den Reaktionen. Aber seine Leistung wurde hoch anerkannt. Trotzdem meinten viele Zuschauer, noch lieber würden sie ihn in heiteren Rollen sehen. Das war das Dilemma, in dem Köfer steckte. Er versuchte, beide Seiten zu bedienen. Für die Rolle des Paul Barbarino in »Krupp und Krause« (1969) erhielt er seinen ersten Nationalpreis. In den Fallada-Adaptionen »Wolf unter Wölfen«, »Kleiner Mann – was nun?« und »Jeder stirbt für sich allein« spielte er differenzierte Charakterrollen, und in Genre-Filmen wie dem Indianerfilm »Tecumseh« (Hans Kratzert, 1972) und vielen TV-Lustspielen gab er seinem Affen und dem Publikum dicke Stücken Zucker. Er spielte ernste Rollen in dem emanzipatorischen Mehrteiler »Eva und Adam« und in mehreren Folgen beim »Polizeiruf 110«. Sein Mitwirken in Alltagsserien wie »Rentner haben niemals Zeit« und »Geschichten übern Gartenzaun« mit seiner Lieblingspartnerin Helga Göring machte ihn besonders populär.

Mehrfach wählte ihn das Publikum zum Fernsehliebling. Auch mit seinen Altersrollen in Serien wie »Elbflorenz« und »In aller Freundschaft« war er stets mit dem Wunsch, den Menschen die Augen zu öffnen, um sie ein bisschen besser zu machen, zum Volksschauspieler geworden – ganz im Sinne Brechts (»Volkstümlichkeit und Realismus«): »Volkstümlich heißt: den breiten Massen verständlich, ihre Ausdrucksform annehmend und bereichernd / ihren Standpunkt einnehmend / befestigend und korrigierend …«