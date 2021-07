Allianz kauft Büroturm für 1,4 Milliarden Euro

Frankfurt am Main/München. Für die Rekordsumme von 1,4 Milliarden Euro hat die Allianz SE gemeinsam mit der Bayerischen Versorgungskammer ein neues Bürohochhaus in der Frankfurter Innenstadt erworben. Das »T 1« genannte Gebäude entsteht derzeit im Bankenviertel und soll mit 233 Metern der dritthöchste Büroturm Deutschlands werden. Noch nie sei in Deutschland eine höhere Summe für ein einzelnes Gebäude gezahlt worden, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung unter Berufung auf den Großmakler JLL. (dpa/jW)