Bergbauriese Rio Tinto mit Rekordgewinn

London. Weltweite Rohstoffknappheit, steigende Preise und Förderprogramme der Regierungen in der Coronakrise: Für den britisch-australischen Bergbauriesen Rio Tinto sind es wirtschaftlich gute Zeiten. Im ersten Halbjahr erzielte der Konzern ein Rekordergebnis, wie Rio Tinto am Mittwoch in London mitteilte. Unter dem Strich kletterte der Gewinn mit 12,3 Milliarden US-Dollar (10,4 Milliarden Euro) auf fast das Vierfache des Vorjahreswertes. (dpa/jW)