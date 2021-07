Schlag gegen Arbeitsrecht

imago images/ZUMA Wire Protestaktion gegen Zwang zum Erwerb eines Gesundheitspasses am 24. Juli in Marseille

Der erste Versuch ist gescheitert: Frankreichs Regierung darf in ihrer Novelle zum Gesundheitsrecht die Entlassung von Beschäftigten ohne Nachweis eines Impfschutzes gegen SARS-CoV-2 vorerst nicht festschreiben. Der Senat – die zweite parlamentarische Kammer der Republik – kippte entsprechende Passagen im Text am vergangenen Montag. Verfassungsjuristen bezeichneten auch die von der Regierung am Dienstag vorgestellte, nachgebesserte Version des Gesetzentwurfs als »einseitig und unverhältnismäßig«. Nachdem Staatschef Emmanuel Macron bereits am 12. Juli in einer international beachteten Fernsehansprache Strafmaßnahmen gegen sogenannte Impfverweigerer im öffentlichen Dienst – vor allem in Krankenhäusern und Pflegeheimen – angekündigt hatte, sollte sein neu konzipiertes Gesundheitsrecht sogar die Kündigung und Entlassung renitenter Beschäftigter ermöglichen.

Erster Versuch gescheitert

Die erste Fassung des von Macron in dieser Form persönlich gewünschten Regelwerks sah die Kündigung eines Arbeitsvertrags vor – für den Fall, dass Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegedienst ihrer Impfpflicht und dem damit verbundenen Erwerb eines Impfpasses (französisch »pass sanitaire«) nicht nachkommen würden. Ihren Arbeitsplatz endgültig verlieren sollten sie für den Fall, dass sie den Pass auch in einer angemahnten Frist von zwei Monaten nicht vorlegen könnten. Von den genannten Strafmaßnahmen ließ der Senat zwar nur die Kündigung des Arbeitsvertrags übrig, eine Schutzmauer für die Lohnabhängigen baute er damit allerdings nicht. »Eine undurchsichtige juristische Situation« beklagten am Montag Arbeitsrechtler, Verfassungsjuristen und Gewerkschafter in der Pariser Tageszeitung Libération.

Ministerin legt nach

Vor allem die Lohnabhängigen mit Kurzzeitverträgen würden von Macrons gesetzlich festgeklopftem Strafenkatalog getroffen, »wieder einmal«, wie die linke Opposition des von der bürgerlichen Rechten dominierten Senats bedauerte. Bemerkenswert immerhin, dass die rechte Mehrheit der Kammer die tief in grundlegende Rechte der Beschäftigten schneidende Aktion des Staatschefs überhaupt in Teilen stoppte. Am Dienstag schickte Macron deshalb seine zuständige Arbeitsministerin Élisabeth Borne noch einmal in den Ring, um der Presse und dem Land zu erklären, dass es sich um durchaus legale und, vor allem dies, »notwendige Maßnahmen« im Kampf gegen die Covidpandemie handele. Dem Eingeständnis, dass Staatschef und Regierung im Senat eine Niederlage hinzunehmen hatten, ließ Borne eine neue Drohung folgen: »Das heißt noch lange nicht, dass es (wegen Verweigerung der Impfung und des damit nicht vorlegbaren Impfpasses, jW) keine Entlassungen geben wird. Wir bewegen uns innerhalb des allgemeinen Arbeitsrechts.«

Juristisches Minenfeld

Worauf Staatspräsident und Ministerin offenbar bauen, ist eine Entscheidung des obersten französischen Gerichtshofs vom 11. Juli 2012. Die Richter hielten damals die Entlassung des Beschäftigten eines Beerdigungsunternehmens für rechtens, der die für sein Metier gesetzlich geforderte Impfung gegen Hepatitis B verweigert hatte. Ein Vergleich mit der heutigen Situation sei allerdings wenig hilfreich, hieß es Dienstag in Paris. Macrons Gesetzestext beziehe sich explizit auf den pflichtgemäßen Erwerb eines Impfpasses. Dieser beinhalte aber nicht nur die Impfung selbst, sondern auch »negative PCR-Tests«. Ein Risiko also für jedes (staatliche) Unternehmen – Krankenhaus, Pflegestation, Polizei, Feuerwehr –, das gegen einen widerspenstigen Beschäftigten auf der Grundlage der von der Regierung vorgelegten Gesundheitsnovelle eine Entlassung ausspreche, die im Gegenzug von jedem Arbeitsgericht nach allgemeinem Arbeitsrecht wieder kassiert werden könnte.

Selbst die vom Senat nicht verhinderte Kündigung eines Arbeitsvertrag verbleibe als schwerwiegende Unklarheit in Bornes neuem Text. Der am Dienstag von verschiedenen französischen Medien zitierte Verfassungsrechtler Dominique Rousseau stellte fest, das von Macron gewünschte Gesetz schreibe womöglich gravierende Ungerechtigkeiten fest. So könnten, dem Regelwerk folgend, Beschäftigte mit Kurzzeitverträgen nach einer Zweimonatsfrist entlassen werden. Andere Beschäftigt mit Langzeitverträgen »könnten dieses nicht«. »Mit Blick auf die Rechtsprechung des Verfassungsrats«, ließ Rousseau das Duo Macron/Borne wissen, »besteht nach wie vor ein enormes Risiko, dass (der Text) in dieser Disposition verfassungswidrig ist.«