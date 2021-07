Strategisches Gebiet

Ludovic Marin/AFP/dpa Handkuss geht, Entschuldigung nicht: Präsident Macron auf Hiva Oa mit Bürgermeisterin Joëlle Frebault (M. l.) am Sonntag

Proteste haben den am Mittwoch zu Ende gegangenen Besuch des französischen Präsidenten auf Tahiti überschattet. Emmanuel Macron war am Sonnabend zum ersten Mal seit Beginn seiner Amtszeit auf der Hauptinsel Französisch-Polynesiens eingetroffen, eines der insgesamt vier Überseegebiete im Pazifik, die Frankreich bis heute zu seinem Territorium zählt. Offiziell standen zunächst kooperative Gesten im Vordergrund. Macron versprach Unterstützung mit Blick auf die Folgen des Klimawandels für die 118 Inseln und Atolle im Südpazifik, denen nicht nur der drohende Anstieg des Meeresspiegels, sondern auch die immer häufiger auftretenden Zyklone ernste Probleme bereiten. So sagte der Präsident ein 50-Millionen-Euro-Paket für die Errichtung von Schutzbauten zu und wohnte auf dem Atoll Manihi dem Beginn der Arbeiten an einer solchen Einrichtung bei. Wenn ein Zyklon herannaht, soll sich die gesamte Bevölkerung in sie flüchten können.

Dann standen freilich unangenehmere Dinge auf der Tagesordnung: die Folgen der insgesamt 193 Atomwaffentests, die Frankreich von 1966 bis 1996 auf den Atollen Mururoa und Fangataufa durchgeführt hatte, nachdem es sein früheres Testgelände in seiner Kolonie Algerien wegen deren Unabhängigkeit im Jahr 1962 nicht mehr nutzen konnte. Die Tests waren überirdisch durchgeführt worden, bis einer am 17. Juli 1974 schiefging und der radioaktive Niederschlag unvermittelt die bewohnten Inseln und Atolle Französisch-Polynesiens traf. Wohl rund 110.000 Menschen waren betroffen – fast die gesamte damalige Bevölkerung. Das veranlasste Paris allerdings nicht zur Einstellung der Tests, sondern nur dazu, sie von nun an unterirdisch durchzuführen. Für die Folgen der radioaktiven Verseuchung entschädigt worden sind bislang – mit geringen Beträgen – gerade einmal 63 Personen.

Die Forderung nach einer angemesseneren Entschädigung, die in Französisch-Polynesien nie verstummt ist, hat im März durch die Publikation einer umfassenden Studie des französischen Investigativportals Disclose neuen Auftrieb erhalten. Die Autoren weisen nach, dass die zuständigen französischen Stellen Ausmaß und Folgen der radioaktiven Verseuchung bisher stark untertrieben haben. Sie beziffern die Höhe der zu fordernden Entschädigung insbesondere mit Blick auf die Häufung von Krebserkrankungen auf 700 Millionen Euro.

An Demonstrationen am 2. Juli, dem Jahrestag des ersten Atomwaffentests im Südpazifik, sowie am 17. Juli, dem Jahrestag des katastrophal missglückten Tests von 1974, nahmen jeweils mehr als 2.000 Personen teil – beinahe ein Prozent der Gesamtbevölkerung von 290.000 Einwohnern. Mobilisiert wurde unter dem Motto »Mā’ohi Lives Matter«; Mā’ohi ist die Selbstbezeichnung der indigenen Bevölkerung. Macron gestand zwar ein: »Die Nation hat eine Schuld gegenüber Französisch-Polynesien.« Um Entschuldigung, wie von Opferverbänden gefordert, bat er indes nicht und verteidigte die Entscheidung seiner Amtsvorgänger. Zudem versprach er vereinfachten Zugang zu einschlägigen Pariser Archiven und sagte zu, dass Opfer künftig »besser« entschädigt würden.

Die Thematik ist für Paris auch deswegen heikel, weil in Französisch-Polynesien weiterhin starke Kräfte die staatliche Unabhängigkeit verlangen. Trotz eines Demonstrationsverbots wurde Macron am Wochenende auf Tahiti von antikolonialen Protesten empfangen. Freiwillig wird Paris seinem Überseegebiet die Unabhängigkeit jedoch nicht gewähren: Im eskalierenden Machtkampf gegen China gewinnt der Südpazifik hohe geostrategische Bedeutung. Die Truppen, die Frankreich auf seinem Stützpunkt auf Tahiti unterhält, werten es zu einem echten militärischen Faktor in diesem Machtkampf auf. Zuletzt verlegte die französische Luftwaffe im Juni drei »Rafale«-Kampfjets, zwei Tank- und zwei Transportflugzeuge nach Tahiti, von wo aus sie zu einem gemeinsamen Manöver mit US-Verbänden in Hawaii, nördlich von Französisch-Polynesien, aufbrachen. Die geostrategische Bedeutung des Überseegebiets im Machtkampf gegen China war ebenfalls Gegenstand von Macrons Gesprächen auf Tahiti.