Westjordanland: Mann von Soldat erschossen

Ramallah. Der Palästinenser Shadi Omar Lotfi Salim ist am Dienstag im besetzten Westjordanland von einem israelischen Soldaten erschossen worden. Der 41jährige habe sich im Dorf Beita südlich von Nablus mit einer Eisenstange in der Hand mehreren Soldaten genähert, teilte die Armee am Mittwoch mit. Nach dem Abfeuern von Warnschüssen sei der Palästinenser nicht stehengeblieben, woraufhin ein Kommandeur auf ihn geschossen habe. Palästinensische Vertreter vor Ort erklärten hingegen, Salim, der als Techniker für die Wasserversorgung der Gemeinde zuständig war, habe versucht, einen Wasserhahn an einem Rohr zu öffnen. »Er wurde kaltblütig getötet«, sagte der stellvertretende Bürgermeister von Beita, Mussa Hamayel, gegenüber AFP. (dpa/AFP/jW)