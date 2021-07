Russland unterstützt Duschanbe gegen Taliban

Duschanbe. Angesichts der jüngsten Offensiven der Taliban in Afghanistan will Russland seinen zentralasiatischen Verbündeten Tadschikistan mit Waffen und Ausrüstung unterstützen. Russland, Tadschikistan und Usbekistan werden in der kommenden Woche gemeinsame Militärübungen an der Grenze abhalten, teilt der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Mittwoch in Duschanbe mit. Angesichts des Taliban-Vormarschs hielt Tadschikistans Armee vor rund einer Woche ein Großmanöver ab. Es war die erste derartige Militärübung in der 30jährigen Geschichte des Landes seit seiner Loslösung von der Sowjetunion. Zudem wurden 20.000 Soldaten an die Grenze zu Afghanistan verlegt. (AFP/jW)