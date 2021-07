Whistleblower hinter Gittern

imago images/ZUMA Press Von Texas in den Mittleren Osten: Ein Drohnenpilot in der Joint Base San Antonio (17.7.2018)

Der US-Whistleblower Daniel Hale ist am Dienstag mittag (Ortszeit) vom United States District Court in Virginia zu 45 Monaten Haft verurteilt worden. Der ehemalige Analyst des US-Geheimdienstes NSA hatte 2014 vertrauliche Dokumente über den weltweiten Drohnenkrieg Washingtons an die Presse weitergegeben. 2019 wurde er auf Druck der Trump-Administration (2017–2021) verhaftet und angeklagt. Im März bekannte sich der 33jährige schuldig.

Mit dem Urteil blieb das Gericht deutlich unter den neun Jahren Haft, die die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Hales Anwältin Jesselyn Radack hatte für eine Strafe zwischen zwölf und 18 Monaten plädiert, hieß es am Montag in der Onlinenachrichtensendung »Democracy Now!«. Nach der Urteilsverkündung forderte das Unterstützernetzwerk »Daniel Hale Support Team« auf Twitter US-Präsident Joseph Biden auf, den Whistleblower zu begnadigen. Im Vorfeld des Verfahrens hatte Biden dringliche Appelle, das Verfahren einzustellen, ignoriert. Hale und seine Unterstützer können in der Aufdeckung von Greueln der US-Armee kein Verbrechen erkennen. »Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht die Rechtfertigung für mein Handeln hinterfrage«, zitierte »Democracy Now!« den Whistleblower am Montag.

Insgesamt gab Hale 17 Dokumente an ein nicht benanntes Medienhaus weiter, von denen elf als geheim oder streng geheim eingestuft waren. Die US-Armee mutmaßt, es handelte sich bei dem Medium um das investigative Onlinemagazin The Intercept, das sich zu solchen Vermutungen grundsätzlich nicht äußert. Die Dokumente, die Hale leakte, waren hochbrisant, bestätigten sie doch, was Menschenrechtsaktivisten schon lange vermutet hatten: Die meisten Personen, die in der Vergangenheit bei US-Drohnenangriffen getötet wurden, waren Zivilisten – im Militärjargon »Kollateralschaden«. Zudem enthielten die von Hale durchgestochenen Dokumente wichtige Informationen zur »Kill List« der Obama-Administration (2009–2017): Eine regelmäßig vom Präsidenten unterzeichnete Liste zu exekutierender Personen, die oft lediglich aufgrund von Personen- oder Metadaten auf die »Tötungsliste« gelangten.

»Diese Dokumente beschreiben einen geheimen, nicht nachvollziehbaren Prozess, bei dem Menschen auf der ganzen Welt, einschließlich US-Bürgern, durch Drohnenangriffe gezielt getötet werden«, begründete Betsy Reed, die Chefredakteurin von The Intercept, die Veröffentlichung der Geheimdokumente: »Sie sind von entscheidender öffentlicher Bedeutung.«

Der Drohnenkrieg wurde von Präsident George W. Bush (2001–2009) begonnen und später von Barack Obama erheblich ausgeweitet. »Democracy Now!« spricht von einem »gezielten Mordprogramm«. Ein Vorfall ist Hale besonders im Gedächtnis geblieben: Der Drohnenangriff im Dorf Khashamir im Jemen im August 2012, bei dem neben drei mutmaßlichen Dschihadisten ein unverdächtiger Imam und dessen Cousin umkamen. Hale sah aus Afghanistan dabei zu. Der Imam hatte kurz zuvor in einer Predigt die Terrororganisation Al-Qaida angeprangert. In einer Nacht im August wollten die Dschihadisten mit dem Geistlichen über seine Worte reden. Die USA feuerten vier »Hellfire«-Raketen auf die Gruppe. »Ohne Reue klatschte und jubelte ich zusammen mit allen anderen triumphierend«, berichtete Hale am 17. Juli in einem elf Seiten langen, handschriftlichen Brief an das Gericht in Virginia.

Der Angriff beschäftigte auch die deutschen Gerichte, denn Angehörige des ermordeten Imams verlangten von der Bundesregierung, dass die US-Basis in Ramstein nicht dazu benutzt werden darf, Drohnenangriffe auf den Jemen vorzubereiten. Von Ramstein aus werden die Zielkoordinaten übermittelt. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte 2019 in zweiter Instanz die Bundesregierung dazu verpflichtet, in Washington darauf zu drängen, dass es bei der Nutzung der Basis Ramstein das Völkerrecht einhalte. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig kassierte das Urteil am 25. November 2020 und entschied, die Klage sei unbegründet.

Hale wird auch in Zukunft keine Ruhe vor der Justiz haben. Es stehen noch vier weitere Anklagen wegen angeblicher Spionage aus. Bei jeder droht ihm eine Höchststrafe von zehn Jahren.