Nur leichte Erholung an BRD-Flughäfen

Berlin. Eine steigende Nachfrage nach Europaflügen hat an den BRD-Flughäfen im Juni für eine leichte Erholung in der Coronakrise gesorgt. Das berichtete der Flughafenverband ADV am Mittwoch in Berlin. 5,5 Millionen Gäste an den 28 erfassten Airports bedeuteten zwar eine Steigerung von mehr als 260 Prozent im Vergleich zum pandemiegeprägten Vorjahresmonat, waren aber immer noch weniger als ein Viertel (23,3 Prozent) des Aufkommens im Vorkrisenjuni 2019. (dpa/jW)