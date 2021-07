Bayern: Tarifrunde im Handel geht weiter

München. Am Donnerstag gehen die Tarifgespräche im bayerischen Einzel- und Versandhandel in die vierte Runde. Der bisher ergebnislose Verlauf der Verhandlungen führte zu knapp 800 Streikaktionen in über 100 Betrieben, teilte der Verdi-Landesfachbereich Handel am Mittwoch mit. »Die Botschaft unserer Kolleginnen und Kollegen ist klar: Sie wollen für ihre hervorragende Arbeit Respekt und Wertschätzung durch Löhne und Gehälter, von denen die Menschen ihr Leben bestreiten können und nicht von Altersarmut bedroht sind«, wird Hubert Thiermeyer, Verdi-Verhandlungsführer, in der Mitteilung zitiert. (jW)