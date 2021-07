Lohnlücke schließen

NGG LBZ Ost Wissen, was sie wollen: Ausstand für besseres Auskommen (Riesa, 27.7.2021)

Alles ist da: Zelt, vier mal vier Meter, signalfarbene Westen, drei Dutzend, Fahnen, zehn Stück, ein Set roter Trillerpfeifen mit Halsbändchen und nicht zuletzt eine Flüstertüte für den Stimmungsmacher. Der Aufwand hat einen Grund: Am Dienstag nachmittag rief die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) zum Streik bis Mittwoch morgen auf. Beschäftigte beim traditionellen Nudelproduzenten Teigwaren Riesa postierten sich vor dem Werkstor, legten den Betrieb lahm und präsentierten ein Frontbanner – darauf steht: »Lohnmauer einreißen. Jetzt! 30 Jahre Wende. Endlich Lohngerechtigkeit schaffen.«

In der Tat, die fehlt. »Die Lohnlücke zu vergleichbaren Betrieben in Westdeutschland beträgt bei Teigwaren Riesa im Schnitt weit über 700 Euro monatlich«, sagte Thomas Lißner, NGG-Geschäftsführer Dresden-Chemnitz, am Mittwoch im jW-Gespräch. Exakt darüber will die Lebensmittelgewerkschaft verhandeln, einen Entgelttarifvertrag abschließen. Die Gegenseite mauert, vertröstet, will erst 2022 über höhere Löhne verhandeln, frühestens, sagen Gewerkschafter. Der Riesaer Betriebsleiter Mike Hennig behauptete am Dienstag gegenüber dpa, dass es in diesem Jahr bereits eine Tarifangleichung von etwa vier Prozent gegeben habe. Lißner berichtigt, das seien Ansprüche aus dem alten Tarifvertrag. Fakt ist: Die unterste Lohngruppe bei Teigwaren Riesa liege derzeit 34 Cent oberhalb des Mindestlohns. Facharbeiter erhielten 13 Euro pro Arbeitsstunde.

Konterpart Hennig dramatisiert. Die geforderte Lohnerhöhung von durchschnittlich mehr als 700 Euro sei für das Unternehmen finanziell nicht zu leisten: »Dann müssten wir Insolvenz anmelden.« Lißner stellte klar: Es gehe nicht um eine Angleichung auf einen Schlag. »Wir wollen einen verbindlichen Stufenplan, die große Lohndifferenz Stück für Stück verringern.« Nullrunde, Reallohn- und Kaufkraftverlust der Kolleginnen und Kollegen für das laufende Jahr werde die NGG keinesfalls akzeptieren, betonte Lißner.

Rückendeckung erhält er dafür aus dem Landtag des Freistaats Sachsen – von Henning Homann etwa. Das Verhalten des Unternehmens sei eine »Frechheit«, so der Generalsekretär der SPD Sachsen und Sprecher für Arbeitsmarktpolitik der sozialdemokratischen Landtagsfraktion am Mittwoch zu jW. »Ich kann verstehen, dass die Beschäftigten richtig sauer sind.« Und Markus Schlimbach, Vorsitzender des DGB Sachsen, ergänzte gleichentags gegenüber dieser Zeitung. »Eine Nullrunde wird die Lohnlücke nicht schließen, sondern vergrößern.« Nicht hinnehmbar, zumal die Belegschaft in der Coronakrise durchgearbeitet und für stabile Umsätze gesorgt habe.

Beim traditionsreichen Nudelproduzenten in Riesa arbeiten etwa 150 Beschäftigte. Der Betrieb ist eine Tochter des Teigwarenherstellers Alb-Gold aus Baden-Württemberg, einem Ende der 1960er Jahre gegründeten Familienunternehmen. Eines, das »Nachhaltigkeit« zum Geschäftsprinzip erklärt – auf der Firmenhomepage zumindest. Intakte Umwelt für künftige Generationen, eine friedliche und freie Gesellschaft samt fairem Wirtschaftssystem, eine Art unternehmensphilosophisches Komplettprogramm. Und welche Rolle spielen dabei Lohnforderungen derer, die den Mehrwert aus dem Teig drücken? Unklar. Mal wurde jW auf den Folgetag vertröstet, dann auf einen späteren Tageszeitpunkt, schlussendlich blieben Anfragen unbeantwortet.

Für SPD-Politiker Homann steht der Tarifkonflikt bei Riesa Teigwaren »stellvertretend für viele solcher Auseinandersetzungen in Ostdeutschland, wo es darum geht, dass es 30 Jahre nach der Wende endlich eine Angleichung der Löhne zwischen Ost und West geben muss«. Und neu ist der Konflikt vor Ort nicht. Die NGG hatte vor zwei Jahren mittels mehrerer 24-Stunden-Streiks erstmals einen Tarifvertrag durchgesetzt.

Zurück zur Streikkundgebung. »Die Beschäftigten sind entschlossen, die Stimmung war und ist kämpferisch«, sagte der zuständige NGG-Sekretär Lißner. Gereizt muss hingegen der Werksleiter Hennig gewirkt haben. Der orderte nach Angaben des Gewerkschafters kurzerhand Funkstreifen, störte sich an der Arbeitskampfmaßnahme vor dem Betriebseingang. Vergeblich, die Polizisten hatten nichts zu beanstanden. Bloß: Was folgt nach dem Kurzzeitausstand? Lißner: »Unsere Aktion war ein klares Signal, uns ist es ernst, die Lohnlücke muss geschlossen werden.« Über das Wie und Wann könne geredet werden. Reden? Genau das scheint die Gegenseite doch zu verweigern, oder? »Dann werden wir halt stärker mobilisieren, die Intensität des Arbeitskampfes erhöhen«, sagte Lißner mit fester Stimme. Kurzum: Streikzelt, Westen, Fahnen, Trillerpfeifen – alles bleibt griffbereit.