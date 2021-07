Foltervorwurf: Syrischer Arzt angeklagt

Kalrsruhe. Gegen einen syrischen Arzt hat die Bundesanwaltschaft Anklage wegen Mordes und »Verbrechens gegen die Menschlichkeit« erhoben. Der zuletzt in Hessen lebende Mann soll in zwei syrischen Militärkrankenhäusern sowie einem Gefängnis des militärischen Geheimdienstes 18 Fällen Menschen gefoltert und schwerst misshandelt haben, teilte die oberste Anklagebehörde am Mittwoch in Karlsruhe mit. Zwei Opfer starben demnach. Vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main ist der Arzt auch wegen (versuchter) schwerer sowie gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Er lebt seit 2015 in der BRD und wurde im Juni 2020 festgenommen. (dpa/jW)