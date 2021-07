Antiziganismus »allgegenwärtig«

imago/Müller-Stauffenberg Antifaschistische Demonstranten in Eisenach (6.9.2014)

Sinti und Roma müssten nach wie vor »in allen Lebensbereichen permanent mit Diskriminierung bis hin zu Gewalt« rechnen, ihre Ausgrenzung sei »allgegenwärtig«. Insbesondere die Pandemie habe als »Brandbeschleuniger für Antiziganismus« gewirkt, erklärte Georgi Ivanov, Vorstandsmitglied des Vereins Amaro Foro, am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung des Berichts der von ihm eingerichteten Dokumentationsstelle Antiziganismus (Dosta). Der Bericht dokumentiert antiziganistische Vorfälle und wird alle zwei Jahre von dem Verein, in dem sich junge Roma und Nichtroma engagieren, herausgegeben. Mehr als die Hälfte der Vorfälle habe sich im Bereich der Jobcenter ereignet.

Diese verweigerten demnach teilweise unter fadenscheinigen Ausflüchten die Annahme von Leistungsanträgen insbesondere von rumänischen oder bulgarischen Antragstellern, die Roma sind oder von den Sachbearbeitern dafür gehalten werden. Ihnen werde häufig unterstellt, einzig zum Zweck des Leistungsbezugs nach Deutschland eingereist zu sein. Eine Anleitung der Bundesagentur für Arbeit, in der vor drei Jahren Bulgaren und Rumänen pauschal unter Betrugsverdacht gestellt wurden, sei inzwischen zwar sprachlich bereinigt worden – »die Praxis hat sich aber nicht verändert«, so Andrea Wierich, Sprecherin von Amaro Foro.

Zu den Indizien, die auf einen vermeintlichen Betrugsverdacht hinwiesen, würden besonders gründlich ausgefüllte Anträge gehören – dabei sei das gerade der Sinn von Beratungsstellen wie Amaro Foro. Auch ein fehlendes Bankkonto oder eine Unterkunft in verwahrlosten Häusern würden den Antragstellern mitunter negativ angelastet. Die Behörden zeigten damit, dass sie überhaupt nicht realisierten, wie prekär die ­Lebenssituation zahlreicher Roma ist.

Die Sozialarbeiterin Laura Bastian warf den Sozialbehörden im anschließenden Podiumsgespräch vor, ein regelrechtes Racial Profiling zu betreiben, das hinter der rassistischen Kontrollpraxis der Polizei nicht zurückstehe. Mitunter würde die Bearbeitung von Anträgen auf Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe verschleppt, indem Dokumente verlangt würden, die vollkommen irrelevant seien. Widersprüche gegen Ablehnungsbescheide seien meist erfolgreich, weil der Rechtsanspruch offenkundig sei. Es sehe so aus, als ob die Behörden gezielt daran arbeiteten, eingewanderten »Roma keine Leistungen zu gewähren«, um sie aus dem Land zu vergraulen.

In der Coronapandemie habe sich die ohnehin schon prekäre Situation vieler Roma weiter verschlechtert, so der Verein Amaro Foro. Viele von ihnen hätten ihre Jobs in der Gastronomie oder in Hotels verloren und seien nun erst recht auf Sozialleistungen angewiesen – zugleich habe wegen der Kontaktbeschränkungen aber die Beratungstätigkeit eingeschränkt werden müssen.

Die Schließung von Schulen bzw. die Umstellung auf Digitalunterricht sei für viele Kinder von Roma faktisch darauf hinausgelaufen, dass sie »über Monate aus dem Bildungssystem ausgeschlossen« wurden, da wegen beengter Wohnverhältnisse und fehlender Computer kein »Homeschooling« möglich war.

Der Bericht thematisiert auch den Umgang mit sogenannten Roma-Häusern, die in mehreren Großstädten unter Quarantäne gestellt und in rassistischen Medienberichten als Pandemietreiber dargestellt worden waren. Letztlich liege darin eine »Umkehr von Opfern zu Tätern«.

Seit Beginn der Dokumentationsarbeit im Jahr 2014 hat Amaro Foro mehr als 900 Meldungen über antiziganistische Vorfälle in Berlin gesammelt. 2020 sei die Zahl pandemiebedingt rückläufig gewesen – »die Muster haben sich nicht verändert«, betonten die Vereinsvertreter.