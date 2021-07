Angeheizte Gewalt

imago images/ZUMA Wire Mit dem Leben davon gekommen: Die Beamten Aquilino Gonell, Michael Fanone, Daniel Hodges und Harry Dunn am Dienstag in Washington

Am Dienstag hat die erste Anhörung im US-Repräsentantenhaus zum Sturm auf das Kapitol stattgefunden. Polizeibeamte berichteten vor einem Sonderausschuss, wie sie am 6. Januar dieses Jahres durch einen Mob von Anhängern des damaligen US-Präsidenten Donald Trump geschlagen, mit rassistischen Beleidigungen beschimpft und mit Sprüchen wie »Tötet ihn mit seiner eigenen Waffe« bedroht wurden. Die Beamten Aquilino Gonell und Harry Dunn gehören der hauseigenen Polizei des Kapitols an, während Michael Fanone und Daniel Hodges als Beamte der Hauptstadtpolizei im Einsatz waren. Laut Reuters bezeichneten sie die Randalierer als »Terroristen«, den Angriff insgesamt als »Putschversuch«.

Während der dreieinhalbstündigen Anhörung kritisierten die Beamten auch die Versuche von Abgeordneten der Republikanischen Partei, den Angriff auf das US-Parlament herunterzuspielen. Er sei »durch die Hölle gegangen, um auch die in diesem Raum anwesenden Menschen zu schützen«, sagte Fanone und nannte »die Gleichgültigkeit«, die ihm und seinen Kollegen bis heute entgegengebracht werde, »beschämend«.

Bleibende Traumata

Es war die erste dramatische Sitzung des Ausschusses, der aufklären soll, was sich 14 Tage vor dem 20. Januar ereignete, dem traditionellen Datum der Amtseinführung nach einer US-Präsidentenwahl. Es ist kein Geheimnis, dass während der letzten Wiederholung von Stimmenauszählungen in wenigen umstrittenen Wahlbezirken mit dem Sturm auf das US-Parlament die amtliche Bestätigung von Joseph Bidens Wahlsieg verhindert werden sollte.

»Ein gewalttätiger Mob wurde auf das Kapitol gehetzt« und ist »in diese Stadt eingefallen mit klaren Plänen, unsere Demokratie zum Erliegen zu bringen«, sagte der Ausschussvorsitzende der Demokratischen Partei, Bennie Thompson, in seiner Eröffnungsrede. Einen Randalierer zitierte er mit den Worten: »Wir waren nicht dort, um Gewalt zu verüben, sondern um die Regierung zu stürzen.« Der Ausschuss werde sich indes »ausschließlich von Fakten leiten lassen«, gelobte Thompson. Es sei »weder Platz für politische Ansichten noch Parteilichkeit«.

Dieses Credo wird sich als frommer Wunsch erweisen, wie schon die Vorgeschichte des Ausschusses gezeigt hat. Republikanische Senatoren hatten im Mai die Einsetzung einer unabhängigen Untersuchungskommission sabotiert, woraufhin die Demokraten entschieden, mit ihrer Stimmenmehrheit im Repräsentantenhaus nun diesen Ausschuss zu installieren.

Die vier Polizeibeamten berichteten detailliert über die gewalttätigen Ausschreitungen. Teils unter Tränen beschrieb Gonell, wie er von Randalierern niedergeschlagen wurde. Die Gewalt sei durch Trumps »falsche Behauptungen, die Wahl sei ihm durch Wahlbetrug gestohlen worden, angeheizt worden«, um so Trumps »Wahlniederlage rückgängig zu machen«. Er sei sich vorgekommen »wie auf einem mittelalterlichen Schlachtfeld«, erinnerte sich der Polizist. Zentimeter für Zentimeter habe er sich mit seinen Kollegen in dem Handgemenge verteidigen müssen, »um eine Invasion des Kapitols zu verhindern, die unseren demokratischen Prozess untergraben« sollte. Er habe mehrfach geglaubt, er werde sterben. Seine diversen Verletzungen würden immer noch behandelt. Die Attacke vom 6. Januar habe bei ihm und anderen Betroffenen »ein bleibendes Trauma« ausgelöst.

In der Videoaufzeichnung der Verhandlung fragt die republikanische Abgeordnete Elizabeth Cheney den Beamten, wie er sich fühle, wenn er den damaligen Präsidenten Trump sagen höre, es habe »viel Liebe in der Menge« gegeben, die das Kapitol erstürmte. Das sei »erschütternd«, antwortete Gonell, »und eine erbärmliche Entschuldigung für sein Verhalten und etwas, das er selbst mitverursacht« habe. »Ich erhole mich immer noch von den ›Umarmungen und Küssen‹ dieses Tages, an dem uns Randalierer und Terroristen angegriffen haben«, fuhr Gonell fort. »Wenn das Umarmungen und Küsse waren, sollten wir alle zu seinem Haus gehen und das gleiche mit ihm machen.«

Auf Anweisung gehandelt

Fanone schilderte, wie ihn die Angreifer als »Verräter« beschimpften, mit einem Elektrotaser angriffen und ihm dabei fast ein Auge ausgestochen wurde. Als ihm Dienstmarke, Funkgerät und Munition geraubt wurden und einer der Angreifer ihm die Dienstwaffe aus dem Holster zu ziehen versuchte, habe er befürchtet, »mit der eigenen Waffe erschossen« zu werden.

Der Kapitolpolizist Dunn sagte aus, er und andere afroamerikanische Kollegen seien von Randalieren mit »Make America Great Again«-T-Shirts und -Stirnbändern immer wieder rassistisch beschimpft worden. Vor allem, als er auf ihre Behauptung, niemand habe für Biden gestimmt, entgegnete, er selbst habe Biden gewählt. Alle vier Beamten bestätigten, den Kampfruf der Eindringlinge gehört zu haben, »Trump hat uns geschickt«. Die Entscheidung, ob auch der Expräsident als Zeuge vor den Untersuchungsausschuss geladen wird, steht noch aus. Zum Ende seiner Aussage bat Dunn den Ausschuss, »das ganze Ausmaß der Rolle von Mr. Trump aufzudecken«. Der »Anschlag vom 6. Januar« sei eine Tatsache, und »ein Auftragskiller« habe die Leute geschickt, so Dunn. »Ich möchte, dass Sie dem auf den Grund gehen.«