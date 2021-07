Stuttgart: Kurdischer Aktivist verurteilt

Suttgart. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat am Mittwoch einen kurdischen Aktivisten zu einer Haftstrafe von 14 Monaten auf Bewährung verurteilt. Das Gericht befand den 37jährigen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland für schuldig. Der Angeklagte hatte in dem Prozess ausgesagt und dabei laut Gericht »Aufklärungshilfe von Gewicht« geleistet. Das umfassende und vorbehaltlose Geständnis habe zudem zu einer erheblichen Verkürzung der Beweisaufnahme geführt. Dem Urteil zufolge war der türkische Staatsangehörige von Oktober 2016 bis Februar 2018 im Raum Bruchsal für die PKK aktiv. (AFP/jW)