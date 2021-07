Taliban-Vertreter zu Gesprächen in China

Beijing. Chinas Außenminister Wang Yi hat am Mittwoch in der ostchinesischen Metropole Tianjin Gespräche mit den militant-islamistischen Taliban geführt, wie ein Sprecher des Beijinger Außenministeriums mitteilte. China wolle sich nicht in die inneren Angelegenheiten Afghanistans einmischen und strebe eine freundliche Politik gegenüber dem afghanischen Volk an, betonte Wang. Taliban-Führer Mullah Abdul Ghani Baradar habe der chinesischen Seite seine Anerkennung ausgedrückt und China als »vertrauenswürdigen Freund« bezeichnet. (dpa/AFP/jW)