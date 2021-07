Ein großer Tag

Guadalupe Pardo/AP/dpa

200 Jahre Unabhängigkeit und die Amtseinführung eines neuen Präsidenten: Am Mittwoch gab es in Peru gleich zwei Gründe für Feierlichkeiten. Bereits am frühen Morgen (Ortszeit) positionierte sich die Ehrengarde (Bild) vor Regierungspalast und Präsidentenresidenz im Zentrum der Hauptstadt Lima. Später sollte (nach jW-Redaktionsschluss) der neue Präsident Pedro Castillo vereidigt werden. Der Politiker der linken Partei Perú Libre aus der Region Cajamarca hatte die Wahl mit dem Motto »Keine armen Leute in einem reichen Land« gewonnen. (jW)