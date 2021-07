»Cum-Ex«-Geschäfte sind Betrug

imago images/NurPhoto Der Finanzminister verzichtete als Bürgermeister Hamburgs auf Millionenentschädigungen (Berlin, 23.6.2021)

Die »Cum-Ex«-Aktiengeschäfte mit Milliardenschäden für den deutschen Fiskus sind als Steuerhinterziehung zu bewerten und damit strafbar. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) am Mittwoch in Karlsruhe. Die Richter verwarfen sämtliche Revisionen gegen das bundesweit erste Strafurteil in einem »Cum-Ex«-Verfahren. Es ist damit rechtskräftig. Das Bonner Landgericht hatte im März 2020 zwei Exbörsenhändler aus London wegen Steuerhinterziehung beziehungsweise Beihilfe zu Haftstrafen auf Bewährung verurteilt. Der BGH bestätigte auch, dass einer der Männer Profite in Höhe von 14 Millionen Euro und die in den Skandal verwickelte Privatbank M. M. Warburg mehr als 176 Millionen Euro zurückzahlen müssen.

Mit »Cum-Ex« wird das Verschieben von Aktien rund um einen Dividendenstichtag herum bezeichnet – um sich vom Staat Kapitalertragsteuer erstatten zu lassen, die gar nicht gezahlt wurde. Die Akteure hatten immer gesagt, sie hätten nur ein Steuerschlupfloch genutzt. Dem erteilte der BGH eine Absage: Aus dem Gesetz habe sich eindeutig ergeben, dass nur eine tatsächlich gezahlte Steuer gegenüber den Finanzbehörden geltend gemacht werden könne. Bei »Cum-Ex« sei es nur um den »blanken Griff in die Kasse gegangen, in die alle Steuerzahler normalerweise einzahlen«. Der BGH entschied auch, dass eine Einziehung der Gewinne nicht wegen Verjährung ausgeschlossen ist.

»Das Urteil ist eine Ohrfeige für Finanzminister Olaf Scholz, der sich als Erster Bürgermeister von Hamburg mehrfach mit dem in einem laufenden Steuerverfahren Beschuldigten Warburg-Bankier Olearius traf«, erklärte Fabio De Masi, stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion Die Linke am Mittwoch. Nur Gerichte hätten am Ende eine Verjährung der Tatbeute der Warburg-Bank zum Schaden Hamburgs unterbunden. Auch kritisierte er, dass es die Bundesregierung bisher nicht geschafft habe, »Cum-Ex«-ähnliche »Gestaltungen« endgültig zu unterbinden. Es brauche einen automatisierten, IT-gestützten Abgleich zwischen Anträgen auf Erstattung von Kapitalertragssteuern und gezahlten Kapitalertragssteuern, so der Politiker. (dpa/AFP/jW)