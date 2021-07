DIW will staatlichen Technologiefonds

Berlin. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) schlägt milliardenschwere staatliche Technologiefonds zur Unterstützung des digitalen und ökologischen Wandels in der Industrie vor. Um einen wirksamen Anstoß zur Transformation der Industrie zu leisten, sollte der Bund dafür schätzungsweise etwa 30 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, hieß es in dem am Dienstag vorgestellten Vorschlag anlässlich der Bundestagswahl im September. Gerade für die Exportnation Deutschland ist dem DIW zufolge eine wettbewerbsstarke, innovative Industrie von zentraler Bedeutung. (dpa/jW)