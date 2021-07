Familienfehde beendet

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Mit Fertigpizzen gegen Kochmuffel: Werk des Bielefelder Konzerns in Wittenburg (23.5.2017)

Zu Beginn der Coronapandemie machte sich Christoph Minhoff, Cheflobbyist der Ernährungsindustrie in der BRD, Sorgen um die Deutschen: »Der Wegfall des Angebots von Schnellrestaurants, Pommesbuden und Italiener-um-die-Ecke wirft die Leute nun dramatisch zurück auf ihre eigenen Kochkünste«. Und die seien begrenzt, so Minhoff. Ein Unternehmen dürfte dies mitnichten gestört haben: Die Dr. August Oetker KG.

Ende Mai war bekanntgeworden, dass die Nahrungsmittelunternehmen des Mischkonzerns aus Bielefeld dank Puddings, Kuchenmischungen und Fertigpizzen im Geschäftsjahr 2020 ihren Umsatz um elf Prozent auf 3,7 Milliarden Euro gesteigert haben. Angesichts dessen könnte davon ausgegangen werden, die Stimmung bei den Ostwestfalen sei super. Doch dem war und ist nicht so. Vergangenen Donnerstag teilte das Unternehmen mit, dass die Oetker-Gruppe zerschlagen und unter den Erben aufgeteilt wird.

Exfirmenchef Rudolf-August, Nazianhänger und Profiteur ihrer Herrschaft, starb 2007 im Alter von 90 Jahren und hinterließ acht Kinder aus drei Ehen. Diese waren sich laut Mitteilung bezüglich der »Vorstellungen zur Führung und Strategie der Oetker-Gruppe« nicht immer einig. Zwar hatte jedes Kind 12,5 Prozent der Anteile erhalten, doch Rudolf-August Oetker hatte gleichzeitig auch bestimmt, dass seine drei jüngsten Kinder – Alfred, Carl Ferdinand und Julia Johanna –, die zusammen 37,5 Prozent halten, nicht überstimmt werden konnten, berichtete das Handelsblatt am Freitag.

Nun wird der Konzern zweigeteilt: Die Gesellschafterstämme für die umsatzstärkeren Bereiche wie die Nahrungmittelsparte, die Braurereigruppe Radeberger sowie den Getränkelieferdienst Flaschenpost bleiben in der Dr. August Oetker KG um Richard Oetker, Rudolf Louis Schweizer, Philip Oetker, Markus von Luttitz sowie Ludwig Graf Douglas. Die drei jüngsten Erben erhalten u. a. die Sektellerei Henkell & Co., den Backmittelhersteller Martin Braun, diverse Hotels u. a. in Paris, die Kunstsammlung sowie die Chemische Fabrik Budenheim. Dafür wurde eigens die Gesellschaft Geschwister Oetker Beteiligungen KG gegründet.

Seit Jahren hat es Zwist unter den Erben gegeben, Gerüchte über eine Zerschlagung kamen immer wieder auf. Zuletzt wurde infolge von Unstimmigkeiten 2017 die Reederei Hamburg Süd an den dänischen Marktführer Mærsk für 3,7 Milliarden Euro verkauft. Dabei machte die Reederei rund die Hälfte des damaligen Gesamtumsatzes aus. Während dieser 2017 noch bei 11,6 Milliarden Euro lag, schrumpfte er 2020 auf 7,3 Milliarden.

Nun scheinen die älteren Erben erleichtert: In der Mitteilung des Unternehmens heißt es zur Zerschlagung, die Eigentümer seien »überzeugt, dass mit diesen Maßnahmen die (…) Unternehmen eine unbelastete Perspektive für profitables Wachstum in ihren jeweiligen Märkten haben werden«. Die Trennungsvereinbarung solle noch in diesem Jahr vollzogen werden, ein entsprechender Vertrag sei von allen Eigentümern unterzeichnet worden.

Für Dr. Oetker und seine Tochterunternehmen arbeiten weltweit rund 37.000 Beschäftigte. Die getroffenen Entscheidungen würden auf sie keine Auswirkungen haben, so der Konzern.

Bei der Kapitalpostille Handelsblatt findet man indessen die Entscheidung richtig und rät auch anderen zu diesem Schritt: Selbst wenn man »ein wenig trauern« darf, »dass ein 130 Jahre bestehendes Familienunternehmen nun geteilt wird«.