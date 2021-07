Vor dem Bürgerkrieg?

Zoubeir Souissi / Reuters Polizeieinsatz gegen die Proteste in Tunis (25.7.2021)

Der vor zwei Jahren wohl nicht zufällig zum Staatspräsidenten gewählte nicht korrupte parteiunabhängige konservative Jurist Kais Saied hat am Sonntag unter Berufung auf Artikel 80 der tunesischen Verfassung die Regierung aufgelöst und die Arbeit des Parlaments stillgelegt. Besagter Verfassungsartikel sieht allerdings vor, dass der Präsident zuvor den Regierungschef und den Parlamentspräsidenten konsultiert und den Vorsitzenden des Verfassungsgerichts informiert. Während der gesamten Ausnahmeperiode bleibt das Parlament ununterbrochen in Sitzung. Dieser Artikel, auf den sich der Präsident beruft, wird also gleich mehrfach verletzt, denn der Regierungschef befindet sich wohl unter Hausarrest, die allgegenwärtige Armee verweigerte dem Parlamentspräsidenten den Zugang zum Abgeordnetenhaus, das, vom Militär blockiert, auch nicht tagen kann. Also ein präsidialer Putsch?

Das Land mit gut elf Millionen Einwohnern befindet sich in einer tiefen Krise: Mit zirka 18.000 Toten ist die Sterblichkeitsquote infolge der Pandemie eine der höchsten der Welt, Tendenz steigend. Der Tourismus, die Hauptdevisenquelle, ist zusammengebrochen. Die Presse zählt die Tage, für die noch Devisen zur Deckung der lebenswichtigen Importe vorhanden sind. Die Arbeitslosigkeit liegt offiziell bei 16 Prozent, mehr als die Hälfte der Hochschulabsolventen ist erwerbslos, rund 50 Prozent der Menschen sind im informellen Sektor beschäftigt, die Zahl der Geflüchteten steigt immer schneller, nahezu täglich werden Hunderte zunehmend jugendliche Flüchtlinge verhaftet, aus Seenot gerettet oder tot geborgen. EU und IWF drängen entschieden auf weitere Liberalisierung der Wirtschaft, die Abschaffung von Subventionen für Grundnahrungsmittel.

Die stärkste im frei gewählten Parlament vertretene Partei ist – seit dem revolutionären Umsturz im Januar 2011 – die der Muslimbruderschaft nahestehende islamistische Ennahda (die Wiedergeburt), ihr Chef Rachid Ghannouchi ist Parlamentspräsident. Gleich nach dem damaligen Umsturz hatten die Islamisten mit dem Aufbau einer eigenen Miliz, der »Liga zur Verteidigung der Revolution«, und einer parallelen Struktur im Innenministerium begonnen, der unter anderem die (bisher unaufgeklärte) Ermordung zweier prominenter linker Politiker zugeschrieben wird. Politiker der Ennahda sind mittlerweile genauso in Korruptionsaffären verwickelt wie die anderer Parteien, das Ansehen des Parlaments hat einen Tiefststand erreicht. Ennahda wird inzwischen für die Misere verantwortlich gemacht, die Partei der Anhänger des gestürzten Diktators Ben Ali erhält in Umfragen die höchsten Beliebtheitswerte. Ghannouchis Erklärung, das Volk werde »die Revolution« gegen »den Putsch« verteidigen, und der Aufmarsch der mittlerweile eng mit den USA verbundenen Armee auf seiten Saieds schließen den Bürgerkrieg nicht mehr aus.