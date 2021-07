Kabul: Starker Rückgang an Zolleinnahmen

Kabul. Seit der Eroberung von mehreren Grenzübergängen durch die militant islamistischen Taliban sind die für die Regierung in Kabul wichtigen Zolleinnahmen eingebrochen. Diese seien im Monat Saratan (bis 22. Juli) um fast 40 Prozent im Vergleich zum Vormonat gefallen, sagte ein Sprecher des afghanischen Finanzministeriums der dpa auf Anfrage. Damit habe die Regierung in vier Wochen rund 29 Millionen Euro verloren. Insgesamt haben die Taliban nach dpa-Recherchen in ihrer jüngsten Offensive zwei der vier für den Handel wichtigsten Grenzübergänge erobert – Islam Qala in den Iran und Spin Boldak nach Pakistan – sowie mindestens sechs weitere kleinere nach Pakistan, Tadschikistan, Iran und Turkmenistan. (dpa/jW)