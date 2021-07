Angespannte Ruhe in Tunis

Zoubeir Souissi / Reuters Weiträumig abgesperrt: Das Parlamentsgebäude im Zentrum von Tunis am Dienstag

In Tunesien hat sich die Lage nach der Absetzung von Ministerpräsident Hichem Mechichi am Dienstag zunächst offenbar beruhigt. In der Hauptstadt Tunis waren das Parlamentsgebäude und wichtige Einrichtungen der Regierung weiterhin von Einsatzkräften umstellt. Präsident Kais Saied ordnete zudem an, dass sämtliche Arbeit in öffentlichen Einrichtungen für zwei Tage ausgesetzt wird. Bis Ende August gilt wieder eine nächtliche Ausgangssperre, die es zuvor schon im Kampf gegen das Coronavirus gegeben hatte.

Tunesiens größte Partei, die islamisch-konservative Ennahda, rief am Dienstag zu einem nationalen Dialog auf, um die politische Krise zu beenden und Lösungen für die drängenden wirtschaftlichen und sozialen Probleme zu finden. Zugleich räumte sie in einer Mitteilung ein, hinter kürzlichen regierungskritischen Protesten zu stehen, bei denen auch die Auflösung des Parlaments gefordert worden war. Die Demonstranten hätten berechtigte Forderungen, die Lösungen bräuchten, hieß es jetzt. Ennahda forderte Saied zudem auf, seine Entscheidung vom Sonntag zurückzunehmen, die Arbeit des Parlaments vorerst auszusetzen. Militär und Einsatzkräfte sollten sich aus dem politischen Disput heraushalten, hieß es ferner.

Auch international löst die politische Krise Besorgnis aus. Die EU rief die Menschen in Tunesien auf, friedlich zu bleiben, und forderte eine rasche Wiederaufnahme der parlamentarischen Arbeit. Die Stabilität und Demokratie des Landes müssten erhalten bleiben, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in Brüssel. US-Außenminister Antony Blinken forderte Saied in einem Telefonat auf, die »Prinzipien der Demokratie und der Menschenrechte« zu achten. Es müsse einen »offenen Dialog mit allen politischen Akteuren« in Tunesien geben.

Saied hatte Regierungschef Mechichi am Sonntag überraschend entlassen und die Arbeit des Parlaments ausgesetzt. Mechichi erklärte am späten Montag abend, die Verantwortung – wie vom Präsidenten verfügt – an einen Nachfolger übergeben zu wollen, um »die Sicherheit aller Tunesier zu wahren«. Zuvor hatten sich Anhänger beider politischer Seiten in Tunis Straßenkämpfe geliefert. (dpa/AFP/jW)