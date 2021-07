US-Kampfeinsatz im Irak bis Jahresende

Washington. US-Präsident Joseph Biden hat das offizielle Ende des US-Kampfeinsatzes im Irak bis Ende dieses Jahres angekündigt. Bei einem Treffen mit dem irakischen Ministerpräsidenten Mustafa Al-Kadhimi am Montag (Ortszeit) im Weißen Haus sagte Biden, die Beziehungen der beiden Länder stünden vor einer »neuen Phase«. Fortgesetzt werde aber die Ausbildung und Beratung der irakischen Streitkräfte. Derzeit befinden sich noch 2.500 US-Soldaten im Irak. »Wir werden uns am Jahresende nicht mehr in einem Kampfeinsatz befinden«, sagte Biden. Zugleich hob der US-Präsident hervor: »Unsere Zusammenarbeit gegen den Terrorismus wird auch in dieser neuen Phase weitergehen.« Eine konkrete Zahl zur künftigen Truppenstärke nannte Biden nicht. (AFP/jW)