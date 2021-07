Pandemie verschärft Ungleichheit

Soe Zeya Tun / Reuters Warteschlange vor Impfzentrum in Bangkok am 26. Juli 2021

Die allmähliche Erholung der Weltwirtschaft von den Auswirkungen der Coronapandemie setzt sich aufgrund eines Wachstums in den reichen Industrieländern fort und wird 2022 weiter an Fahrt gewinnen. Die globale Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt; BIP) soll in diesem Jahr um sechs Prozent zulegen, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) hervorging. Für kommendes Jahr erwartet der Fonds ein globales Wachstum von 4,9 Prozent.

Dabei werde der ökonomische Graben zwischen reichen und ärmeren Ländern weiter vertieft. Erstere dürften in diesem Jahr mit besonders starken Wachstumszahlen aufwarten können. Im Gegensatz dazu rechnet man bei der in Washingtoner ansässigen Finanzorganisation damit, dass die Bewältigung der Krisenfolgen in den sogenannten Schwellen- und Entwicklungsländern schwieriger sein wird. Die Konjunkturaussichten vieler Staaten hingen inzwischen von deren Zugang zu Impfstoffen ab. Im Gegensatz zu großen Industriestaaten bzw. Staatengruppen könnten ärmere Länder Arbeitsmarkt und Konjunktur kaum stützen.

Als große »Wachstumslokomotive« der Weltwirtschaft werden die USA genannt. Die nach Berechnungen des IWF auf Grundlage des nominalen BIP weltgrößte Volkswirtschaft soll in diesem Jahr um sieben Prozent wachsen. Für die Euro-Zone sieht man ebenfalls ein stärkeres Wachstum: In diesem Jahr soll deren Wirtschaftsleistung um 4,6 Prozent zulegen. Für 2022 werden 4,3 Prozent BIP-Wachstum prognostiziert. Auch in der BRD soll demnach das BIP 2021 um 3,6 Prozent zulegen. (dpa/jW)