Christoph Soeder/dpa Immobilien sind immer noch ein Riesengeschäft, aber die Forderung nach einer Enteignung der Wohnkonzerne wird lauter (Berlin, 23.5.2021)

Wirtschaftlich bringe die Übernahme des Wohnungskonzerns Deutsche Wohnen durch den Konkurrenten Vonovia wenig, meinte Michael Voigtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft am 15. Juli im Podcast »1a Lage«. Das war elf Tage vor der Bestätigung am Montag, dass der Kauf jetzt nicht zustande kommt. Auf vorläufig deutet: Die Aktienkurse beider Unternehmen gingen nicht in den Keller, und Vonovia-Chef Rolf Buch kommentierte im Handelsblatt, es sehe so aus, »als ob sich ein paar Finanzinvestoren in London verrechnet haben«. Das lässt sich reparieren.

Dabei hatte das Bundeskartellamt grünes Licht gegeben. Es schreitet erst ein, so Voigtländer, wenn Wohnungsunternehmen etwa ein Drittel des Marktes beherrschen. Nach ihm ist das wahre Motiv für die Fusion: Die politische Lage hat sich geändert. So wird z. B. in Berlin am 26. September nicht nur über den Bundestag, sondern auch über Abgeordnetenhaus und den Volksentscheid »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« abgestimmt. An dem durch den Zusammenschluss entstehenden, bei etwa 550.000 Mietwohnungen mit Abstand größten Konzern seiner Art in Europa werde, so Voigtländer, niemand vorbeikommen, der einen bundesweiten Mietdeckel oder eine echte Mietpreisbindung anstrebe. Solche »Risiken« müssten besser gestreut werden. Genauer lässt sich die Perspektive der Renditejäger nicht benennen: Es ist der Blickwinkel der herrschenden Klasse. Der Immobiliendealer Donald Trump hatte stets Risikoverteilung nötig, das brachte ihn sogar ins Weiße Haus.

Die Regierungsübernahme durch einen schmierlappigen Halsabschneider wie ihn, der vor allem Leuten, die es sich immer weniger leisten können, Wohneigentum überhilft, ist hierzulande vorerst nicht zu erwarten. Ein Grund: Deutsche Großstädte sind Mietermetropolen – an der Spitze Berlin mit mehr als 80 Prozent Mietwohnungen (München 65 Prozent, deutscher Durchschnitt etwa 58 Prozent). Selber Regieren ist auch nicht nötig, speziell in der Hauptstadt. Dort können die Reste der alten Westberliner Baumafia den Senat noch immer als ihren politischen Arm betrachten. Ein Beispiel ist der Fusionsplan für Deutsche Wohnen und Vonovia selbst: Er kam im Mai nach geheimen Verhandlungen zwischen Regierendem Bürgermeister, Finanzsenator und Bossen zustande – nicht eingebunden waren Landesparlament, der zuständige Senator von der Linkspartei etc. Demokratie? 20.000 Wohnungen soll der Senat von beiden Unternehmen zurückkaufen – wahrscheinlich stark sanierungsbedürftige Hochhaussiedlungen.

Hat Voigtländer recht, dann wirkt die Enteignungslosung. In den Chefetagen herrscht zwar keine Nervosität, aber Aufmerksamkeit wegen Gegenwind. Die Herrschaften wissen, was sie tun, wenn sie Wohnen zur Wucherware machen: Auf einmal können, wie geschehen, Zehntausende auf den Straßen Enteignung fordern und das politische Personal zum Reagieren zwingen.