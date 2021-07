Werte-Union: Kandidat von AfD wählen lassen

Köln. Die Werte-Union fordert die Aufstellung eines CDU-Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten in Thüringen. Dabei müsse man sich von allen »demokratisch legitimierten« Mitgliedern des Landtags wählen lassen, und zwar auch von der AfD, sagte der neue Vorsitzende des ultrarechten Strömungszusammenschlusses in der Union, Max Otte, am Montag gegenüber dpa. »Wenn ich gewählt werde, ist mir egal, von wem ich gewählt werde«, sagte Otte. So verstehe er »Demokratie«. Richtig wäre deshalb, »wenn die CDU einen eigenen Kandidaten für ein konstruktives Misstrauensvotum aufstellte«. (dpa/jW)