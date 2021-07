Nach Hochwasser: Munition und Waffen gefunden

Erfstadt/Köln. Bei den Aufräumarbeiten im schwer vom Hochwasser betroffenen Erftstadt-Blessem in Nordrhein-Westfalen hat ein freiwilliger Helfer mehrere tausend Schuss Munition und Übungshandgranaten in einem vollgelaufenen Keller gefunden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Hausbesitzer habe den Beamten freiwillig weitere Waffen übergeben, darunter zwei Gewehre, eine Pistole, einen Säbel und ein Bajonett. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet. Bereits am Freitag hatte die Kölner Polizei mitgeteilt, dass bei Aufräumarbeiten im Kreis Euskirchen und im Rhein-Sieg-Kreis immer wieder Waffen gefunden werden. (dpa/jW)