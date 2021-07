Mehrere Webseiten nach Störung nicht erreichbar

(c) Copyright 2021, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Berlin. Nach der Störung bei einem Internetdienstleister sind am Donnerstag diverse Webseiten zeitweise nicht erreichbar gewesen. In Deutschland etwa konnten am späten Nachmittag unter anderem Seiten von RTL und Focus nicht aufgerufen werden. Der Webdienstleister Akamai hatte zuvor Probleme bei seinem Service Edge DNS gemeldet. Dieser Dienst sorgt unter anderem dafür, dass Websites angesteuert werden können und vor Überlastungsattacken, sogenannten DDoS-Angriffen, geschützt werden. Angaben zu den Ursachen der Störung gab es zunächst nicht. (dpa/jW)