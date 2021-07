Arena als Fort Knox

Annegret Hilse/REUTERS Eine Sportstätte, die zum Hochsicherheitstrakt werden könnte (Berlin, 23.1.2021)

Es klingt beiläufig: »Unsere Eingangsanlagen werden zum Beispiel mit mannshohen Drehsperren ausgerüstet«, sagte Timo Rohwedder, Geschäftsführer der Olympiastadion Berlin GmbH, kürzlich gegenüber dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Ferner werde die Kameratechnik modernisiert. Maßnahmen, die im Kontext der Fußballeuropameisterschaft 2024 in Deutschland stünden. Konkreter wurde er nicht.

Eine Gruppe von Anhängern ­wollte es genauer wissen, die Fanhilfe Hertha BSC. Sie fragte beim Geschäftsführer schriftlich nach. Höflich, aber bestimmt. Der Fragenkatalog, der jW exklusiv vorliegt, ist klar formuliert. Ganz schlicht wollen die Fanhelfer eine Auskunft über die Gründe der »geplanten Umbaumaßnahmen im Eingangsbereich und bei der Videoüberwachung«. Sie verweisen darauf, dass bereits bei vergangenen DFB-Pokalendspielen »teilweise temporär Drehtüren eingesetzt« wurden. »Warum werden diese nicht ebenso nur temporär für die EM aufgestellt?« fragen die Fanaktivisten. Die Kostenfrage interessiert gleichfalls. Wichtiger scheint der Punkt zur aufgemotzten Kameratechnik. Die Fragesteller wollen wissen, was die neue leiste, was die alte nicht könne. Und: Die Fanhilfe befürchtet eine Sammelei biometrischer Daten beispielsweise mittels Gesichtserkennung und des Einsatzes sogenannter künstlicher Intelligenz. Die Folgefrage scheint logisch: »Wer wird zukünftig direkten und indirekten Zugriff auf die Daten haben, die durch die geplante neue Kameratechnik aufgezeichnet werden?« Das Motiv der Fanhilfe ist hehr: Schutz von Grundrechten vor Totalüberwachung.

Für die Antworten ließen die »blau-weißen« Fanrechtler Rohwedder sieben Tage Zeit. Das ist viel. Die Frist lief vergangenen Freitag ab. Reaktionen? Keine. Nun wollen die engagierten Herthaner den Fall öffentlich machen, eine Reaktion seitens der Betreiber des Olympiastadions einfordern. Einer wird deutlich. »Wir und alle Herthafans erwarten eine Erklärung dafür, warum das Olympiastadion völlig ohne Not zu einem Berliner Fort Knox ausgebaut werden soll«, sagte Fritz Müller, Sprecher der Fanhilfe Hertha BSC, am Sonntag gegenüber jW. Für eine solche »massive Aufrüstung« würde »ohne Sinn und Verstand Steuergeld verschwendet«. Nicht zu knapp. Von 20 Millionen Euro ist die Rede für das »Aufhübschen« der Arena in Charlottenburg. Die Auskunftsverweigerung der Stadionbetreiber zeige zudem, »dass sie kein Interesse an einer kritischen Auseinandersetzung mit den Besucherinnen und Besuchern haben«. Und weiter: Anstatt mit immer »innovativeren« Mitteln das freie Stadionerlebnis zu erschweren, müssten mehr Freiräume für Fußballfans ohne dauerhaften Überwachungsdruck geschaffen werden.

Fanhelfer Müller adressiert seine Forderungen ferner an den »rot-rot-grünen« Senat. Schließlich ist das Land Berlin seit 2006 alleiniger Gesellschafter der Betriebsgesellschaft des Olympiastadions. Die hauptstädtische Regierung habe für Klarheit zu sorgen und dem »Treiben überdimensionierter Umbaupläne ein Ende zu setzen«. Auch das dürfte nicht einfach werden. Die für den Sport zuständige Senatsverwaltung für Inneres unter Andreas Geisel (SPD) ließ am Sonntag eine jW-Anfrage bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Reaktionsschneller war indes Nicole Ludwig. Zweifellos, die Sicherheit bei Großevents sei zu gewährleisten, sagte die sportpolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, gleichentags zu jW. »Weitere Sicherungsmaßnahmen müssen jedoch verhältnismäßig sein, gerade wenn es sich um dauerhafte handelt.« Hier sei im Vorfeld exakt zu prüfen, was wirklich notwendig ist – und was eben nicht. Und Ludwig blickt voraus: Der Olympiapark samt Wettkampfstätten müsse langfristig für alle Berlinerinnen und Berliner »offener und zugänglicher« gestaltet werden. Insbesondere für den Breiten- und Freizeitsport. Das Areal, zuvorderst das Stadion, »weiter einzubunkern«, sei ein falsches Signal.

Das findet auch der fanpolitische Aktivist Müller. Niemand brauche eine neue Kameratechnik und »mannshohe« Drehkreuze. Auf den Punkt gebracht: »Der Stadionbesuch ist sicher«, betonte er.