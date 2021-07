Nachschlag: Mannbärschwein

imago images/Mary Evans/Comedy Central Asozial und egoistisch: Eric Cartman aus der US-Animationsserie »South Park«

Aus aktuellem Anlass (Klimakrise und so) lohnt es sich in diesen Tagen, die Episoden sechs und sieben der 22. Staffel der US-Animationsserie »South Park« zu schauen. Dort geht es um das Wiedersehen von Eric Cartman und Co. mit einer South-Park-Kultfigur: dem Mannbärschwein. 2006 kreierten die Serienmacher Matt Stone und Trey Parker dieses Monster, um sich über den ehemaligen US-Präsidentschaftskandidaten Albert Gore lustig zu machen, der mit seiner Doku »Eine unbequeme Wahrheit« vor den Folgen des menschengemachten Klimawandels warnte. Stone und Parker machten aus dem Klimawandel ein metaphorisches Mannbärschwein, das nur in Gores Phantasie existierte. Eine Position, die zwölf Jahre später revidiert wurde: In Staffel 22 ist das Mannbärschwein Realität und zerstört die Stadt. Trotz Hunderter Toter glauben die Bewohner aber immer noch nicht an die Existenz des Mannbärschweins. Die Polizei irrt, hält das Massaker für Amokläufe von Cartman und Kenny McCormick. Sehenswert! (rsch)