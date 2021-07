Vonovia: kaum Kosten nach Übernahmeversuch

Düsseldorf. Nach der gescheiterten Übernahme der Deutschen Wohnen halten sich die Kosten bei Europas größtem Immobilienkonzern Vonovia nach eigenen Angaben in Grenzen. Die meisten Aufwendungen entstünden erst, wenn ein Geschäft vollzogen sei, sagte Vorstandschef Rolf Buch dem Handelsblatt (Montagausgabe). »Der finanzielle Schaden für Vonovia dürfte sich also in Grenzen halten«, so der Manager. (dpa/jW)