Debatte über Coronapolitik

Thilo Schmuelgen/REUTERS Impftermin in einer Kölner Moschee (8.5.2021)

Angesichts wieder leicht wachsender Coronainfektionszahlen und Warnungen vor einer angespannten Lage im Herbst hat die Debatte über eine Impfpflicht am Wochenende Fahrt aufgenommen. Am Sonntag erklärte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), er halte eine solche Pflicht für denkbar. Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) kündigte in einem Zeitungsinterview am Sonntag mögliche Einschränkungen für Ungeimpfte an. Kritik an den Überlegungen von Kretschmann und Braun kam sowohl aus der CDU als auch von FDP, SPD und der Partei Die Linke.

Momentan sei eine Impfpflicht zwar nicht geplant, hatte Kretschmann gegenüber dpa erklärt, aber »für alle Zeiten« sei sie nicht auszuschließen. Es sei möglich, dass Varianten aufträten, die sie erforderlich machten. Der Grüne verwies auf die Masern. Da gebe es eine Impfpflicht für die Kitas, »weil Masern höchst ansteckend sind«. Es könne gut sein, so Kretsch­mann weiter, »dass wir irgendwann gewisse Bereiche und Tätigkeiten nur noch für Geimpfte zulassen«.

Ähnlich äußerte sich Braun, der gegenüber Bild am Sonntag Einschränkungen für Ungeimpfte androhte. Solange die Impfstoffe gegen die Delta-Variante so gut helfen, sei ein klassischer »Lockdown« nicht mehr nötig. Aber wenn eine hohe »vierte Welle« käme, blieben Auswirkungen nicht aus. Geimpfte würden dann »definitiv mehr Freiheiten haben als Ungeimpfte«. So müssten bei hohem Infektionsgeschehen trotz Testkonzepten Ungeimpfte ihre Kontakte reduzieren. »Das kann auch bedeuten, dass gewisse Angebote wie Restaurant-, Kino- und Stadionbesuche selbst für getestete Ungeimpfte nicht mehr möglich wären, weil das Restrisiko zu hoch ist«, erklärte der Minister. Die Frage, ob solche Einschränkungen rechtlich zulässig wären, bejahte Braun. Der Staat habe die Pflicht, die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. »Dazu gehört ein Gesundheitswesen, das im Winter nicht erneut Krebs- und Gelenkoperationen zurückstellen muss, um Coronapatienten zu behandeln«, sagte der CDU-Politiker.

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) kam zu einem anderen Ergebnis. Einschränkungen für Ungeimpfte wären »die Einführung der Impfpflicht durch die Hintertür« und klar verfassungswidrig, sagte er am Wochenende den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Wahrnehmung der Grundrechte könne nicht dauerhaft »von einem vom Kanzleramt als ›richtig‹ definierten Wohlverhalten abhängig gemacht werden«. Auch der Kanzlerkandidat der Union und Ministerpräsident von NRW, Armin Laschet, sprach sich gegen eine Impfpflicht und Einschränkungen für Ungeimpfte aus. Er halte nichts von einer solchen Pflicht und auch nichts davon, »auf Menschen indirekt Druck zu machen, dass sie sich impfen lassen sollen«, sagte der CDU-Chef am Sonntag im »Sommerinterview« des ZDF.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich verwies auf »hohe verfassungsrechtliche Hürden« bei der Ungleichbehandlung von Geimpften und Getesteten. »Ich bin überrascht, dass das Kanzleramt bereits jetzt mit neuen Vorschlägen um die Ecke kommt«, sagte Mützenich den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Montag. Auch von der Partei Die Linke kam Kritik. »Es muss Schluss sein mit wöchentlich neuen Ankündigungen aus dem Kanzleramt«, sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch den Funke-Zeitungen.

Braun verwies auf eine drohende »vierte Welle«. Die Zahl der Neuinfektionen bereite ihm »große Sorge«, erklärte er. Seit einigen Tagen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in der BRD wieder kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) von Sonntag morgen lag sie zuletzt bei 13,8. Demnach meldeten die Gesundheitsämter dem RKI binnen eines Tages 1.387 Coronaneuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 1.292 Ansteckungen gelegen. Etwa jeder zweite Bundesbürger ist nach den Zahlen des RKI inzwischen mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Maria Luise Dreyer (SPD) machte sich unterdessen für neue Kriterien zur Bewertung der Coronalage stark. Die Inzidenz sage heute »viel weniger über die Gefahr einer Erkrankung und die mögliche Belastung des Gesundheitssystems aus als noch vor einem halben Jahr«, sagte sie der Rheinischen Post (Samstagausgabe). Die FDP schlug unterdessen vor, die Bundestagswahl für die Ausweitung der Impfkampagne zu nutzen. Wenn die rund 60 Millionen Wahlberechtigten angeschrieben würden, könne man sie gleichzeitig »über die Vorteile einer Impfung und das nächstgelegene Impfzentrum« informieren, sagte der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Konstantin Kuhle, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.