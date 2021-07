Weniger Filialen, weniger Jobs

imago images/Jan Huebner Krisengwinner par excellence: Ein hiesiges Kreditinstitut mit Hauptsitz in Frankfurt am Main

Die Bilanzen des Kapitals stimmen. Auch jene beim größten Geldhaus hierzulande, der Deutschen Bank. Das Kreditinstitut unter Konzernchef Christian Sewing legte den besten Jahresstart seit 2014 hin. Kaum verwunderlich: Die Aktionäre frohlockten. Bereits im Mai dieses Jahres hatte Sewing »von weiter gut laufenden Geschäften« berichtet. Ein Trend, der sich zu verstetigen droht. Die Zahlen für das zweite Vierteljahr veröffentlicht der Frankfurter Dax-Konzern an diesem Mittwoch.

Analysten rechnen für den Zeitraum April bis einschließlich Juni sowohl vor als auch nach Steuern mit schwarzen Zahlen. Von einem Vorsteuergewinn von knapp 800 Millionen Euro dürften nach ihrer Einschätzung etwas weniger als 500 Millionen Euro bei den Deutsche-Bank-Aktionären hängenbleiben. Im Gesamtjahr 2021 trauen die Experten der Bank einen Milliardengewinn zu.

Nach fünf Verlustjahren in Folge hatte die Deutsche Bank ausgerechnet im Jahr der Coronakrise 2020 die Kehrtwende geschafft und wieder einen Überschuss erzielt. Der im April 2018 auf den Chefposten beförderte Sewing hatte dem Institut einen grundlegenden Umbau verordnet. Übersetzt heißt das: Ausdünnung des Filialnetzes und Vernichtung Tausender Arbeitsplätze.

Die Rechtfertigung des Konzernbosses lautet so: die Abhängigkeit vom schwankungsanfälligen Kapitalmarktgeschäft verringern, das in der Vergangenheit mit Skandalen und etlichen teuren Rechtsstreitigkeiten für Negativschlagzeilen sorgte. Allerdings trug die Investmentbank dank sprudelnder Einnahmen aus dem Handel mit Anleihen und Währungen zuletzt den Löwenanteil zum Gewinn der Deutschen Bank bei.

Zwischenbilanz: Insgesamt sieht sich die Deutsche Bank nach jüngsten Aussagen auf dem besten Weg zu einer Gewinnausschüttung für das laufende Jahr. Es sei »realistisch (…), dass wir nächstes Jahr wieder eine Dividende an unsere Aktionärinnen und Aktionäre ausschütten können«, hatte Sewing erklärt. Das Zahlenwerk, das am Mittwoch in der Zentrale in Frankfurt am Main vorgestellt wird, dürfte die Annahme bestätigen. (dpa/jW)