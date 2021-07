El Salvador: Haftbefehl gegen Expräsident

San Salvador. Die Generalstaatsanwaltschaft in El Salvador hat einen Haftbefehl gegen den früheren Präsidenten Salvador Sánchez Cerén wegen Unterschlagung öffentlicher Gelder erlassen. Auch mehrere ehemalige Minister wurden wegen des Vorwurfs der Veruntreuung von öffentlichen Geldern verhaftet. Ihnen droht eine Anklage wegen Geldwäsche. Die Vorwürfe gehen zurück auf die Amtszeit von Präsident Mauricio Funes (2009–2014), dem ersten linken Präsidenten an der Spitze des zentralamerikanischen Landes. Sánchez Cerén war zu dieser Zeit Vizepräsident, von 2014 bis 2019 stand er dann selbst an der Spitze des Landes. Die Linkspartei Befreiungsfront Farabundo Martí (FMLN) von Sánchez Cerén warf der neuen rechten Regierung vor, eine Operation der »politischen Verfolgung« gestartet zu haben. (AFP/jW)