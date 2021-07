Nach Monaten neue Regierung auf Samoa

Apia. Nach monatelangen politischen Wirren steht im Südseestaat Samoa erstmals eine Frau an der Spitze der Regierung. Ein Berufungsgericht entschied am Freitag, dass die FAST-Partei unter Führung von Fiame Naomi Mata’afa die Abstimmung von Anfang April gewonnen habe. Der langjährige Regierungschef Tuila’epa Sailele Malielegaoi, der seit 23 Jahren an der Macht war, hatte das Wahlergebnis zuvor nicht anerkannt. Als Mata’afa im Mai eingeschworen werden sollte, ließ Malielegaoi sie aus dem Parlament ausschließen. Die Politikerin wurde daraufhin in einer eigenen Vereidigungszeremonie im Garten des Parlaments ins Amt eingeführt. Das Gericht entschied nun, dass diese Vereidigung rechtmäßig war. (dpa/jW)