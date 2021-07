CSU will mindestens drei Ministerposten

Gmund. CSU-Chef Markus Söder fordert für seine Partei erneut mindestens drei Ministerposten in einer nach der Bundestagswahl unter Führung der Union gebildeten Bundesregierung. »Wir wollen in der neuen Bundesregierung stark vertreten sein mit mindestens der gleichen Anzahl an Ministern, wie dies jetzt bislang der Fall war«, sagte Söder am Freitag vor einer CSU-Vorstandsklausur am Tegernsee. Aktuellen Umfragen zufolge könnten nach der Bundestagswahl drei bzw. vier Parteien für eine Regierungsmehrheit benötigt werden. (dpa/jW)