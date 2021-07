Zahl der Elektroautos in der EU gestiegen

Brüssel. Der Marktanteil von Elektroautos hat in der EU stark zugelegt. Rein elektrische Fahrzeuge machten im zweiten Quartal von April bis Ende Juni 7,5 Prozent der Neuverkäufe aus – der Anteil war damit mehr als doppelt so hoch wie noch im Vorjahreszeitraum (3,5 Prozent), wie der Herstellerverband ACEA am Freitag mitteilte. Die Marktanteile von Autos mit Verbrennungsmotoren in der EU sanken entsprechend. Bei Diesel-Pkw fielen sie von knapp 30 Prozent im zweiten Quartal 2020 auf rund 20 Prozent im zweiten Quartal 2021, bei Benzinern von knapp 52 Prozent auf knapp 42 Prozent. (AFP/jW)