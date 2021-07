USA: Transfeindliches Gesetz vorerst blockiert

Washington. Ein US-Richter hat ein Verbot von Hormonbehandlungen oder geschlechtsangleichenden Operationen für Transjugendliche im Bundesstaat Arkansas vorerst blockiert. James Moody erließ am Mittwoch eine einstweilige Verfügung, bis über eine Klage von vier transgeschlechtlichen Jugendlichen, deren Eltern und zwei Ärzten gegen das Verbot entschieden ist. Das Gesetz sollte eigentlich am Mittwoch kommender Woche in Kraft treten. (AFP/jW)