Thüringen: Abstimmung über Misstrauensvotum am Freitag

Erfurt. Über das von der AfD-Fraktion angestrengte Misstrauensvotum gegen Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Die Linke) soll der Thüringer Landtag am Freitag entscheiden. Der Punkt wurde am Mittwoch ohne Widerspruch der Abgeordneten auf die Tagesordnung der Plenarsitzung am Freitag gesetzt. Bei dem Misstrauensvotum, das von jeder Fraktion eingebracht werden kann, braucht ein Gegenkandidat zum amtierenden Regierungschef eine absolute Mehrheit, also 46 Stimmen. Die Kandidatur von AfD-Fraktionschef Björn Höcke gilt als aussichtslos, weil alle anderen Fraktionen bereits angekündigt haben, ihn nicht zu unterstützen. (dpa/jW)